أحمد أمين ينعى أحمد حلاوة: " كنا بنستعد لمسرحية على القومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعى الفنان أحمد أمين، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.

وكتب الفنان أحمد أمين عبر صفحته الخاصة بموقع الصور"انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، كنا بنستعد لمسرحية جديدة على المسرح القومي".

وتابع أمين: "كان ما بينا أحلام ومشاريع، وكان بيكلمني عن شغلي مشهد مشهد، وبتعلم منه في كل مقابلة، مع السلامة يا حبيبي، ربنا يصبرني أنا وأسرته وكل تلاميذه".

واختتم نعيه: "الفنان أحمد حلاوة في رحمة الله، نسألكم الدعاء".

أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وعمل مخرجاً بالمسرح القومي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.