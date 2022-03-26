في نهاية شهر المرأة.. مهرجان إيزيس يحتفي بمبدعات المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفي مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة وتجمع تماسي للفنون الأدائية بمبدعات المسرح المصري، في احتفالية خاصة لعرض أول إنتاج لمشروع "بنات ايزيس" تقام خلال يومي ٢٩ و٣٠ مارس الجاري، بالتزامن مع احتفالات يوم المسرح العالمي، ومع نهاية شهر المرأة الذي يجمع بين يوم المرأة العالمي وعيد الأم.

تقام الاحتفالية في سينما الهناجر بدار الأوبرا، ويعرض خلالها ٥ أفلام وثائقية قصيرة عن شخصيات مسرحية خارج دائرة الضوء تم إنتاجها بالتعاون مع تجمع تماسي للفنون الأدائية.

تتضمن فعاليات اليوم الأول عرض ٣ أفلام عن مصممة الرقص ميريت ميشيل والممثلة نهاد أبو العينين والمخرجة ومديرة خشبة المسرح منال إبراهيم.

وميريت ميشيل هي مخرجة ومصممة رقص وراقصة مصرية لديها رصيد كبير من العروض والاسهامات الفنية، أسست في عام 2001 فرقة "نو بوينت بيرسبكتف No Point Perspective " للمسرح الجسدي ومنذ ذلك الحين قدمت الفرقة العديد من العروض التي حازت على جوائز عديدة، كما شاركت الفرقة بالعديد من المهرجانات الدولية.

قدمت ميشيل أيضًا تصميم الرقصات للعديد من الأفلام السينمائية والإنتاج التليفزيوني والمسرحي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم ورش عمل في المسرح الجسدي وتعمل مع الفنانين الشباب والمهنيين والهواة. في عام 2018، مُنحت ميريت ميشيل "جائزة الدولة التشجيعية"، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي تقدمها وزارة الثقافة المصرية للمواهب الإبداعية، ومن الجدير بالذكر أن ميريت كانت من بين أصغر الحاصلين على هذه الجائزة.

أما الممثلة نهاد أبو العينين فهي من أبطال فرقة السامر التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عملت في عدة فرق منها السامر ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح كما عملت مع فرق مستقلة مثل المسحراتي ومخرجتها عبير علي ثم فرقة القافلة ومخرجتها عفت يحيى، وكذلك فرقة الورشة مع حسن الجريتلي، وشاركت بأعمال في الدراما التليفزيونية وأهمها كان مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ، كما شاركت في فيلم روائي قصير بعنوان 300 شارع شبرا على يوتيوب عن العنوسة.

بينما بدأت المخرجة ومديرة خشبة المسرح الفنانة منال إبراهيم مشوارها بالمسرح منذ ثلاثين عاما، وعملت خلالها كمساعد مخرج ومخرجة منفذة لأكثر من خمسين عرض مسرحي، في كل قطاعات المسرح "المستقل، الحكومي، التجاري"، كما عملت مع عدد كبير من المخرجين المصريين والعرب والأجانب، منهم: روجيه عساف، قاسم محمد، عوني كرومي، عصام السيد، ناصر عبدالمنعم، وغيرهم. بدأت عملها كمخرجة عام ٢٠٠١ بعرض "فات الميعاد" بمركز الهناجر للفنون. عملت في الهناجر كمنسقة للورش الفنية، كما عملت كمدير خشبة لمسرح الفلكي.

وفي اليوم الثاني الموافق ٣٠ مارس يعرض مهرجان إيزيس فيلمين عن الدكتورة عايدة علام أستاذ السينوغرافيا والتقنيات المسرحية ورئيس قسم علوم المسرح الأسبق بكلية الآداب جامعة حلوان، والممثلة والكاتبة سهام بنت سنية وعبد السلام.

حصلت عايدة علام على دكتوراه في فلسفة الفنون من كلية الفنون الجميلة، وصممت السينوغرافيا للعديد من العروض المسرحية وشاركت في عدد من المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والمهرجانات المسرحية والسينمائية.

أما الممثلة والكاتبة المسرحية والناقدة سهام بنت سنية وعبد السلام، فهي حاصلة على دبلومة المعهد العالي للنقد الفني وشهادة التخرج من قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني، علاوة على بكالوريوس الطب وماجستير الأنثروبولوجي ودبلومة الترجمة، كتبت مسرحية بدر البدور والبير المسحور وشاركت في كتابة مسرحيات وحكايات مثلتها مع فرق المسحراتي وهلوسة. قامت بترجمة العديد من الكتب والدراسات.

وتطمح إدارة المهرجان إلى أن يصبح هذا المشروع تقليدا سنويا يقوم به مع شركائه لتوثيق الإبداع المسرحي النسوي وطرحه للخطاب النقدي في دائرة الضوء.

يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومركز التحرير الثقافي وشركة إيفنت هاوس وتجمع تماسي للفنون الأدائية والمجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوته الألماني والسفارة الهولندية والمركز الثقافي الروسي والتحرير لاونج وستوديو عماد الدين وكالتوجراف وسامي أمين وجمعية النهضة العلمية الجيزويت وجمعية يهمني الإنسان.