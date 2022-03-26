فوز ثمين للمنتخب المصري أمام نظيره السنغالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 2:44 صباحًا

تمكن المنتخب المصري من تحقيق فوز ثمين على نظيره السنغالي بنتيجة (1-0)، الجمعة، في ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

افتتح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر التسجيل لـ «الفراعنة» بالدقيقة (4) في شباك السنغال، حيث تسلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة تصطدم بالعارضة وترتد لتلمس ساليو سيسه ليسجل هدفًا في مرماه في الدقيقة الرابعة.

ستقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأجرى إليو سيسي مدرب السنغال تغييرا اضطرايا في الدقيقة 14 بخروج المدافع عبدو ديالو للإصابة ومشاركة بابي أبو سيسي.

وكذلك أصيب المدافع محمد عبد المنعم وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار.