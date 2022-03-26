شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا بولوك تكشف كواليس صداقة ابنتها مع ابنة تشانينج تاتوم بجمهورية الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ساندرا بولوك عن كواليس صداقة إيفرلي ابنة تشانينج تاتوم مع ابنتها ليلي بجمهورية الدومينيكان، حيث أصبح ابنتها وابنة تشانينج أصدقاء وذلك بسبب وجودهما معها خلال التصوير الذي استمر حوالي 3 شهور في الدومينيكان.

وجمع ساندرا بولوك وتشانينج العديد من المشاهد الكوميدية التي تم تصويرها في الغابة وهو ما وطد علاقة إيفرلي تشانينج 8 سنوات مع، أبنة ساندرا ليلي 10 سنوات.

فيلم ساندرا بولوك The Lost City ، شارك في مهرجان South by Southwest وهو بطولة النجوم العالميين ساندرا بولوك وبراد بيت وتشانينج تاتوم .

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم المغامرة The Lost City، عن الملامح الأولى للفيلم الذى يشارك في بطولته النجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع hollywoodreporter، الفيلم الذي يقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتهاFortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.