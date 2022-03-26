شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود ضابط فى "ملف سرى" وزوج مى كساب بـ"أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان نور محمود في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل، الأول هو "ملف سرى" مع النجم هانى سلامة ويجسد خلال أحداثه شخصية ضابط شرطة، والثانى "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا ويجسد في أحداثه دور زوج مى كساب ويواجهان مشكلة في الإنجاب ويبحثان عن حل لهذه المشكلة.

مسلسل "ملف سرى" يعرض على قناتى الحياة وdmc ومنصة Watch It، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



نور محمود فى ملف سرى

مسلسل "أحلام سعيدة" يعرض حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It الرقمية، والعمل بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، هشام اسماعيل، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويعرض لنور محمود حالياً مسلسل "أبو العروسة 3" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، ديانا هشام، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، رشا أمين وتأليف وإخراج هانى كمال.



نور محمود على بوستر ملف سرى