كتب امير فتحي في السبت 26 مارس 2022 02:43 صباحاً - نشر محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، مقطع فيديو جمعه بالفنانة نوال الكويتية، وذلك عقب حفلها بالعاصمة الرياض.
وأعرب الدعيع عن سعادته بالحفل الذي أحيته نوال الكويتية، قائلا: “هذه اللي أحبها وأموت فيها”، فيما أرفق المقطع بتعليق وجه من خلاله الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، بقوله: “شكرًا أبو ناصر شكرًا نوال الليله حلوة”.
غير ان المقطع اثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيام الدعيع بوضع يده على كتف نوال الكويتية أثناء اشادته بها.
وجاء في التعليقات: “اعوذ بالله منظر مقزز ومقشعر للجسد كيف ترضى تحضن وحده بالشكل هذا وهي مو محرم لك !!! يارب ثبت علينا العقل والدين” و “ان الله سترك لا تفضح عمرك ، ان بغيتها دين فحرام وان بغيتها عوايد فعيب وان بغيتها سلوم فمنقود ، وين ماوجهت وجهك بتلقى فعلك نقص في نقص ، الله يصلحك ويهديك استر عمرك”.
وكانت نوال الكويتية قد أحيت حفلا غنائيا مميزا، الجمعة، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، مقدمة باقة من أجمل أغنياتها، وسط تفاعل الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودي محمد الدعيع يثير الجدل بوضع يده على كتف نوال الكويتية!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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