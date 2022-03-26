شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفله بالسعودية فى موعده.. ويؤكد: نحن شعوب لا تعرف الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد رمضان إحياء حفله المقرر له اليوم السبت، بمدينة جدة بالسعودية فى موعده دون تغيير، متحديًا الهجمات العدوانية على الأراضى السعودية من قبل ميليشيات الحوثيين.

ونشر رمضان صورة برفقة ابنه فى طائرته الخاصة فى طريقهما إلى السعودية، وعلق: "أنا وابنى و فريق عملى دلوقتى فى طريقنا لجدة وحفلتى غدا فى ميعادها رغم أى ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربى.. نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك.. اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولى عهدها وشعبها.. واحفظ بلدى مصر وكافة بلادنا العربية من أى شر".

كان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، قد أعلن عن تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة ( 25: 17) لعمل عدائى من قبل الميليشيا الحوثية".

ويشارك محمد رمضان فى دراما رمضان المقبل بمسلسل المشوار" الذى يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".