شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أُصِبت بالقولون العصبى بسبب شخصيتى فى "ونوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الفنان أحمد فهمى، الفنان بيومى فؤاد، والفنانة هالة صدقى، وذلك فى برنامج "أحلى كلام"، الجمعة، على قناة الحياة.

وخلال اللقاء كشفت هالة صدقى أن دورها فى مسلسل ونوس أُصيبت بسببه بـ"القولون العصبى"، مضيفة أن حنان مطاوع – التى شاركتها العمل - من أقرب أصدقائها.

وقالت هالة صدقى أن أول أجر لها اشترت ملابس من عجمان بدولة الإمارات، وهناك تخيلت أنها مشهورة: "كل شوية يقولوا لى يا هلا يا هلا.. لكن اكتشفت إنهم بيسلموا عليا بس".

وعن أول كلمة بحبك تسمعها، قالت: "أول مرة حد قالى بحبك كنت صغيرة وكان زميلى فى النادى، وجاء أتقدم لى ورفضته".

وتشارك الفنانة هالة صدقى فى مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2022، حيث تجسد هالة دور موظفة فى الشهر العقارى وهى زميلة نيللى كريم فى العمل، الذى تعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العامين الماضيين.