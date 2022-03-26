شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد عن أقسى نقد وجه له: واحد من الجمهور قال لى "إيه القرف ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الفنان أحمد فهمى، الفنان بيومى فؤاد، والفنانة هالة صدقى وذلك فى برنامج "أحلى كلام" الجمعة، على قناة الحياة.

وأجاب بيومى فؤاد على سؤال أحمد فهمى حول أقسى نقد وجه له، وقال: "واحد من الجمهور كلمنى فى التليفون مش عارف جاب رقمى منين.. وهو قاعد فى السينما قال لى: إيه القرف ده".

وعن سبب خوضه البطولة المطلقة، أوضح: "مش بحب البطولة ، واعتذرت عنها فى 2019 ، لكن للأسف سأخوض البطولة قريبا، المشكلة أن المخرجين عندما يوجد لديهم دور ثانى حلو .. مش بيعرضوه على الأبطال فى اعتقاد منهم أنهم سيرفضون".

وكشف بيومى فؤاد عن هواياته الأخرى بعيدا عن التمثيل، وقال: "كنت بلعب كورة حلو، واللاعب المفضل لى الكابتن محمود الخطيب".

ويشارك النجم بيومى فؤاد فى أحداث فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى والفنانة هند صبرى، حيث استأنف أبطال الفيلم التصوير فى مدينة 6 أكتوبر، بعد توقف أسبوع حيث يضع مخرج العمل رامى إمام خطة للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.