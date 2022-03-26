شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: يوسف شاهين لقبنى بـ"محمود مليجى الممثلات النساء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الفنان أحمد فهمى، الفنان بيومى فؤاد، والفنانة هالة صدقى وذلك فى برنامج "أحلى كلام" الجمعة، على قناة الحياة.

وكشفت هالة صدقى خلال اللقاء إنها تحب التمثيل منذ صغرها لكن كان أهلها يرفضون عملها بالفن، وفى نفس الوقت كانوا يرحبون بالتحاقها بمعهد الباليه على اعتبار أنه فن راق.

وقصت هالة صدقى كوالي لقاء جمعها بالمخرج الكبير يوسف شاهين، قائلة: "كان بيحب عين الممثل، مرة كنا مع بعض بص فى عينى وقال: يا بت أنتى عنيكى حلوة، إزاى مشتغلتيش معايا، أنتى محمود مليجى الممثلات الستات".

وأضافت هالة صدقى أن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية كانت من أقرب صديقاتها من المطربين، وقالت: "أجمل بوكيه ورد فى حياتى كان من المطربة وردة، وكانت بتحبنى وبتحب شغلى جدا".

وعن سبب كرهها ليوم الثلاثاء قالت: "مش بحب يوم الثلاثاء، عشان فى فترة كان كل ثلاثاء تحصل لى مصيبة".