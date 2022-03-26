شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: أحمد فهمى أكتر ممثل بيضحكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الفنان أحمد فهمى، الفنان بيومى فؤاد، والفنانة هالة صدقى وذلك فى برنامج "أحلى كلام"، الجمعة، على قناة الحياة.

وخلال اللقاء كشف الفنان بيومى فؤاد أن موهبته الفنية بدأت فى الكلية عندما شاهد فريق المسرح وقال فى نفسه: "أنا أستطيع أن أفعل ذلك"، مؤكدا أنه شغل منصب رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية بوزارة الثقافة.

وأضاف أنه يحب أغانى عبد الحليم حافظ: "بحب أسمع العندليب وأتسلطن"، لافتا إلى أن محمود الليثى صاحبى وبحب صوته، بالإضافة إلى صوت عبد الباسط.

وأكد بيومى فؤاد أن الفنان أحمد فهمى أكثر ممثل يضحكه، مشيرا إلى أنه كان يغضب فى البداية عندما يعيب عليه الجمهور فى البداية أنه يشارك فى أعمال كثيرة، وقال: "كنت الأول بضايق من اللى بيقول بيشتغل كتير، لكن لما عرفت إن هم بيهزروا خلاص مبقتش بضايق".

ويشارك النجم بيومى فؤاد فى أحداث فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى والفنانة هند صبرى، حيث استأنف أبطال الفيلم التصوير فى مدينة 6 أكتوبر، بعد توقف أسبوع، حيث يضع مخرج العمل رامى إمام خطة للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.