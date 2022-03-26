شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ابن المطربة أصالة لـ"الخليج 365": أنا ما اتحبستش وأشارك شقيقتى فرحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى خالد الذهبى، ابن النجمة أصالة الأخبار التي ترددت مؤخرا عن القبض عليه، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365": هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة وأنا ما اتحبستش، وحاليا أشارك شقيقتى شام فرحتها.





وكانت قد ترددت مؤخرا أخبار تفيد بإلقاء القبض على خالد نجل المطربة أصالة عند عودته من الخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وأتى لحضور حفل زفاف شقيقته شام المقام حاليا في أحد الفنادق.

وحرصت النجمة اللبنانية إليسا، على مشاركة أصالة فرحتها، بحفل زفاف ابنتها شام الذهبى، والذى يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث رصدت عدسات الكاميرات المتواجدة في الحفل، لحظة تهنئة إليسا لأصالة وابنتها شام.

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكانت المطربة أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأة، تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيلة المرتقية الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ما عندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".