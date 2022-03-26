شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تبكى تأثرا فى حفل زفاف ابنتها شام الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تستطع النجمة أصالة مقاومة الدموع، حيث بكت متأثرة بحفل زفاف ابنتها شام الذهبى، والذى يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتألقت أصالة فى حفل الزفاف بمجموعة من أبرز أغانيها، وأيضا كان للنجمة اللبنانية إليسا حضور قوى بأغنية رومانسية أهدتها للعروسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.



أصالة نصرى



بكاء أصالة

ونشر في البداية أنس نصرى، شقيق أصالة صورة من جلسة التصوير التى سبقت حفل الزفاف، كذلك انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للنجمة أصالة، قبيل بدء حفل الزفاف، مع مجموعة من الأصدقاء والمقربين.

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".

وكانت المطربة أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأة، تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ما عندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".