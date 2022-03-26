شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تشارك في حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على مشاركة أصالة فرحتها، بحفل زفاف ابنتها شام الذهبى، والذى يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث رصدت عدسات الكاميرات المتواجدة في الحفل، لحظة تهنئة إليسا لأصالة وابنتها شام.



إليسا

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا فيديو للعروسين، أثناء تأدية إحدى الرقصات الرومانسية ضمن فقرات الزفاف، حيث كانا يغنيان إحدى أغنيات النجمة أصالة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ونشر في البداية أنس نصرى، شقيق أصالة صورة من جلسة التصوير التى سبقت حفل الزفاف، كذلك انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للنجمة أصالة، قبيل بدء حفل الزفاف، مع مجموعة من الأصدقاء والمقربين.

واحتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة بعقد قرانها، منذ يومين بحضور العائلة والداعية مصطفى حسنى وعدد من أصدقائها، ونشرت شام صورا من عقد القران على خاصية الاستورى عبر صفحتها على "إنستجرام".