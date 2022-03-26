عباس أبو الحسن ينتقد التعليق الصوتي على مباراة مصر والسنغال: "جالي صداع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان عباس أبو الحسن على مباراة منتخب مصر أمام السنغال، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم والتي ستُقام في قطر 2022.

وانتقد أبو الحسن التعليق الصوتي على المباراة، إذ كتب عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والمصحف جالي صداع! في معلق يقول: يالا يا فلان ورينا المهارة واللطافة والقطايف والحلويات!! والله التعليق من ٤٠ سنة كان أرقى من كده بمراحل"، متابعا: "الله يرحمك يا لطيف".

وتمنى أبو الحسن في نهاية تعليقه فوز المنتخب المصري "يارب تكسبوا علشان ملايين المصريين".

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد، في انتظار المباراة التي ستُقام، الثلاثاء المُقبل، في العاصمة السنغالية داكار.

جدير بالذكر أن الفنان عباس أبو الحسن شارك مؤخرا في بطولة مسلسل "البحث عن علا" الذي عرض على منصة نتفليكس، مع: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندا موسى، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج هادي الباجوري، كما شارك في بطولة مسلسل "منورة بأهلها" والذي عُرض على منصة شاهد VIP، إخراج يسري نصر الله، تأليف محمد أمين راضي، بطولة ليلى علوي، أحمد السعدني، باسم سمرة، غادة عادل، سلوى خطاب، محمد حاتم، ناهد السباعي.