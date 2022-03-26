بالفيديو| إليسا تغني وترقص مع "لولا الملامة" بحفل زفاف ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا مجموعة من الأغاني في حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة والذي أقيم مساء الجمعة 25 مارس في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وغنت إليسا مع أصالة أغنية "راجعين يا هوى"، كما قامتا بغناء "لولا الملامة" ورقصت الأولى على أنغامها، ومن أغانيها شدت بأغنية "عايشالك" وسط تفاعل الحضور بالرقص والتصفيق.

وحرصت إليسا على تهنئة صديقتها أصالة، والتقاط الصور التذكارية معها ومع العروس، وظهرت ممسكة في بعض الصور بمجموعة من الورود.

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل يشهد حضورا ضخما، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".