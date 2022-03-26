بالصور| ظهرت ممسكة بورود.. إليسا تحضر حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تواجدت الفنانة اللبنانية إليسا في حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، والذي أقيم مساء أمس الجمعة 25 مارس، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط حضور عدد ضخم من أقارب وأصدقاء العروسين.

وحرصت إليسا على تهنئة صديقتها أصالة، والتقاط الصور التذكارية معها ومع العروس، وظهرت فيها ممسكة بباقة ورد.

أصالة قامت بمشاركة الفنان رامي صبري الغناء في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، وظهرت في الصور وإلى جوارها ابنها، ورامي وهم يفترشون الأرض والسلالم مع ابنتها شام، أثناء الغناء، وفي صور أخرى، ظهرت شام ترقص مع شقيقها خالد الذهبي، على أنغام أغاني رامي.

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل يشهد حضورا ضخما، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".