"بنهج من التوتر ومهمتنا صعبة".. فنانون يهنئون منتخب مصر بعد الفوز على السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأ عدد من نجوم الفن لاعبي المنتخب المصري بعد فوزهم على منتخب السنغال في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر 2022.

أيمن بهجت قمر

وغرد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "الحمد لله فاضل خطوة يا رجالة".

محمد هنيدي

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر صفحته على "تويتر": "الحمد لله، من كتر التوتر عمال بنهج كأني كنت بلعب معاهم، العودة ان شاء الله مش عايزين نسيب منطقة الجزاء ولو ٤ ثواني".

نبيل الحلفاوي

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي عبر صفحته الخاصة بـ"تويتر": "مبروك. مهمتنا صعبة هناك. لكن رجالتنا لها إن شاء الله، عدم استقبال أهداف من فرقة كبيرة سيطرت بعد نصف ساعة من المباراة هو توفيق نحمد الله عليه، عدم إنعاش الوسط أمر غير مفهوم".

إنجي علاء

وهنأت السيناريست إنجي علاء، المنتخب المصري، عبر صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": "الحمدلله ربنا ستر، مبروووك لمصر، يا رب تكمل على خير في السنغال، حلم المونديال يا أبطال".

ديانا حداد

وهنأت الفنانة ديانا حداد المنتخب المصري وتمنت تأهله مع بقية المنتخبات العربية مثلما تأهل منتخب السعودية، وكتبت على صفحتها الخاصة بموقع "تويتر": "ألف مبروك للمنتخب المصري وعقبال فرحتنا بتأهله هو والجزائر وتونس وباقي الدول العربية مثل فرحتنا بتأهل السعودية".

محمد أنور

وعبر الفنان محمد أنور عن شعوره أثناء مشاهدة المباراة، وهنأ المنتخب المصري بالفوز، بتغريدة عبر صفحته الخاصة بموقع "تويتر": "ملخص الماتش يالهوي!، الحمد لله، يا نهار اسود!، الحمد لله، استر يا رب!، الحمد لله".

وفاز المنتخب المصري على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، تم إحرازه في الدقائق الأولى من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت بستاد القاهرة مساء أمس الجمعة 25 مارس.