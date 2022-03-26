بالصور| أصالة ونجلها ورامي صبري يفترشون الأرض والسلالم بحفل زفاف شام الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة الفنان رامي صبري الغناء في حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، الذي أقيم مساء الجمعة 25 مارس، في أحد الفنادق الكبرى المُطلة على الأهرامات.

وظهرت أصالة في الصور وإلى جوارها ابنها علي، ورامي وهم يفترشون الأرض والسلالم مع ابنتها شام، أثناء الغناء، وفي صور أخرى، ظهرت شام ترقص مع شقيقها خالد الذهبي، على أنغام أغاني رامي.

واحتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل يشهد حضورا ضخما، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".