حدث بالفن| وفاة أحمد حلاوة ورحيل شقيقة فنان وحفل زفاف ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة الفنان أحمد حلاوة، وابنة الفنانة أصالة تحتفل بزفافها، نجوم الفن يدعمون المنتخب المصري أمام السنغال، وطرح برومو جديد لمسلسل "انحراف" قبل عرضه في رمضان 2022، وغيرها من الأخبار..

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.. (التفاصيل من هنا)

خاص| سبب وفاة الفنان أحمد حلاوة

كشفت الفنانة نهال عنبر، مسئول الشئون الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة داخل مستشفى زايد التخصصي، التي كان يتواجد بها بالفترة الماضية، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.. (التفاصيل من هنا)

مكان وموعد صلاة الجنازة على الفنان أحمد حلاوة

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، موعد صلاة الجنازة على الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.. (التفاصيل من هنا)

"المبدعون لا يرحلون".. صلاح عبدالله ينعى أحمد حلاوة

نعى الفنان صلاح عبدالله، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.. (التفاصيل من هنا)

القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2022.. خريطة القنوات والأبطال.. (تفاصيل كاملة)

نحو أسبوع فقط يفصلنا عن انطلاق عرض مسلسلات رمضان 2022، إذ يحل الشهر الكريم، مع بداية أبريل 2022، ويشهد عرض الكثير من الأعمال الدرامية المهمة بمشاركة كبار النجوم.. (التفاصيل من هنا)

"قابيل قتل هابيل".. طرح برومو جديد لـ"انحراف" قبل عرضه في رمضان 2022

طرح المخرج رؤوف عبدالعزيز، البرومو الثالث لمسلسله الجديد "انحراف"، بطولة الفنانة روجينا، تمهيدا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

وفاة شقيقة الفنان محمد يونس.. ودفنها بشبين الكوم

توفيت الشقيقة الكبرى للفنان محمد يونس، وتم تشييع جثمانها ظهر صلاة الجمعة.. (التفاصيل من هنا)

15 صورة من حفل عمرو دياب ومحمد حماقي في ختام موسم الرياض

أحيا النجمان عمرو دياب ومحمد حماقي، حفلا غنائيا ضخما، في آخر حفلات موسم الرياض.. (التفاصيل من هنا)

الصور الأولى من استعدادات حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

احتفلت الجمعة 25 مارس، الفنانة أصالة بزفاف ابنتها شام الذهبي، في حفل كبير يُقام في أحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.. (التفاصيل من هنا)

أول فيديو لأم العروسة.. أصالة نصري تحتفل بزفاف ابنتها شام الذهبي

نشرت واحدة من الصفحات المتابعة لأخبار المطربة أصالة نصري، على موقع "إنستجرام"، والتي يحرص على متابعتها محبي الفنانة الكبيرة، أول فيديو لها من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، المُقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى.. (التفاصيل من هنا)