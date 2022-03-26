هدى المفتي تستعرض رشاقتها ومنة فضالي وسط الثلج.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، وهي تستعرض رشاقتها وسط الجبال، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رامي عياش

نشر الفنان رامي عياش، أحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مرحبا بالجميع".

منة فضالي

نشرت منة فضالي، صورة لها وهي وسط الثلج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في بعض الأحيان في الحياة، نحتاج فقط إلى عناق ولا كلمات ولا نصيحة فقط عناق لتجعلك تشعر أنك مهم".

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنظر بعيون الرحمة".

ندا موسى

كشفت الفنانة ندا موسى، عن إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تشع لمعانا كالماس".

ويزو

ظهرت الفنانة ويزو، بإطلالة أنيقة لها، في أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

ظهرت الفنانة سارة الشامي، بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صيف، عوامتي، مزيكتي، وشكرا".

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة للجميع".