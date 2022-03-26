خلفهم الهرم.. صور جديدة من حفل زفاف شام الذهبي تجمعها بوالدتها وشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت شام الذهبي على التقاط صورًا مع والدتها الفنانة أصالة وفي خلفيتها أحد الأهرامات الثلاثة، ضمن جلسة التصوير التي خضعت لها قبل حفل زفافها على أحمد هلال، والمُقام اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتظهر شام في صورة وهي تضع جبهتها على جبهة والدتها أصالة، وفي أخرى تتوسط أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن، وثالثة مع شقيقها خالد الذهبي وأخيها على طارق العريان، وفي أكثر من صورة بمفردها.

وتحتفل شام الذهبي اليوم الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل يشهد حضورا ضخما، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".