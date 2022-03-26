الارشيف / فن ومشاهير

"إعادة الكرة للخلف زاد عن اللزوم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء المنتخب المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تفاعل الفنان نبيل الحلفاوي مع مباراة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر 2022.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدات على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعادة الكرة إلى الخلف زادت عن اللزوم وتشكل خطورة وتضعف ثقتنا".

وتابع: "زيزو مطلوب في الشوط الثاني.. هيزود حيوية خط الوسط. وهيشكل خطورة أكتر هجوميا. ينزل مطرح أكثرهم إرهاقا، عمر أيضا مكان عمر".

و نعى الفنان نبيل الحلفاوي، زميله الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس ، عن عمر 73 عاما.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله الزميل الفنان أحمد حلاوة، كان له حضورا مميزا، أجاد في مختلف نوعيات الشخصيات التي جسدها، أسكنه الله فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا