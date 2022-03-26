"إعادة الكرة للخلف زاد عن اللزوم".. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء المنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تفاعل الفنان نبيل الحلفاوي مع مباراة المنتخب المصري أمام منتخب السنغال، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الذي سيقام في قطر 2022.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدات على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إعادة الكرة إلى الخلف زادت عن اللزوم وتشكل خطورة وتضعف ثقتنا".

وتابع: "زيزو مطلوب في الشوط الثاني.. هيزود حيوية خط الوسط. وهيشكل خطورة أكتر هجوميا. ينزل مطرح أكثرهم إرهاقا، عمر أيضا مكان عمر".

و نعى الفنان نبيل الحلفاوي، زميله الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله الزميل الفنان أحمد حلاوة، كان له حضورا مميزا، أجاد في مختلف نوعيات الشخصيات التي جسدها، أسكنه الله فسيح جناته، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".