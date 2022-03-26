أصالة تغني "بنت قلبي" لابنتها شام الذهبي في حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

غنت الفنانة أصالة أغنية "بنت قلبي" لابنتها شام الذهبي في حفل زفاف الأخيرة المُقام حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى، على أحمد هلال، بحضور أقارب العروسين وعدد كبير من الأصدقاء.

وكانت أصالة كشفت عن صدفة غريبة، ربطتها بزوج ابنتها أحمد هلال، قبل أعوام طويلة، وذلك في حفل زفافه على شام الذهبي.

وقالت أصالة في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه لها في حفل الزفاف: "فين الصورة اللي قبلها، من كام سنة فاتوا كان فيه طفل عمره 9 أعوام طلب يتصور معايا واتصورت معه من كام سنة كتار فاتوا، وقالي انه بيحبني وبيسمع أغنياتي، ما عرفت أن هذا الطفل هيكون شريك بنتي بحياتها وهيكون أحمد هلال".