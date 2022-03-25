تانيا قسيس تطرح “شو بدّو”.. يوميات الحبيبين في فيديو كليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة تانيا قسيس ظهر الخميس أغنية بعنوان “شو بدّو” من كلمات وألحان طوني كرم، وقد صوّر العمل بطريقة الفيديو كليب من إخراج طوني كرم.

محور الأغنية هو الإضاءة على تفاصيل يوميات الحبيبان بصورة عامة: أكانت ناجحة أم متأرجحة، ولكن بطريقة ترفيهية ومسلية. فإنّ تراكم هذه التفاصيل يؤدّي إلى علامات استفهام وتساؤلات عن طبيعة الشعور المتقلّب وعن جدوى استمرار العلاقة.

ويظهر فيديو كليب “شو بدّو” بعض هذه النقاط التي قد تكون سبب غنى هذه العلاقة والعكس صحيح بطريقة متقطّعة وسريعة.

تم تسجيل الأغنية في استوديو إدي جزرا، الميكساج في استوديو روجيه أبي عقل وماسترينغ رالف كسلر في ألمانيا. ونلاحظ في العمل لمسات Always April فى تصميم الصوت. وكالعادة تعاونت تانيا قسيس مع الدكتور جوني فنيانوس لمتابعة تسجيل الصوت.

أما الفيديو كليب، فقد تم تصويره في محلات Home Deco وRoadster Diner.