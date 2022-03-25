نانسي عجرم تتألق بحفل غنائي في القاهرة .. صور

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا بمشاركة كل من النجم أحمد سعد وأحمد شيبة، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، وأشعلت نانسي الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها: "مين ده اللي نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور على مدى قرابة الساعة ونصف الساعة، كما تفاعل الجمهور مع فقرتي أحمد سعد وأحمد شيبة اللذين قدما عددا من أغانيهما الشعبية المميزة.

وكانت قد أعربت النجمة والمطربة اللبنانية نانسى عجرم، عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال جمهورها على أغنيتها الجديدة "ما تعتذر" التى طرحتها،وهى ضمن أغانى ألبومها الجديد "نانسى 10"، من كلمات وألحان نبيل خورى، توزيع باسم رزق، إخراج سمير سريانى، مؤكدة أن كلمات الإعجاب بالأغنية لامس حب ودعم جمهورها لها متمنية لهم يوما مليئا بالطاقة.

وكتبت نانسى، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر": "صباح الخير.. لقد كنت أقرأ كل تغريداتكم لقد لامس حبكم ودعمكم قلبى أكثر من أى كلمات أو تعبيرات، أتمنى لكم يومًا رائعًا مليئًا بالطاقة الجميلة، تمامًا مثل اليوم الذى شاركتموه معى هنا".