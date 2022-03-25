شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي فى رحلة بيروت وسط الثلوج بصحبة زوجته وأصدقائه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من رحلته الأخيرة في مدينة بيروت وسط الثلوج، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي شاركه فيها صديقه عمر السعيد، وزوجته دانيا البناوي، والفنانة ريهام عبد الغفور.

وظهر فهمي مؤخرا، كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل تحقيق، الذى انطلق عرضه على منصة watch it الرقمية، منذ عدة اسابيع، وهو من أعمال watch it الأصلية ويضم 12 حلقة، وظهر كريم خلال الأحداث بدور شخص غامض يدعى "على العوضى"، يساعد أحمد مالك في كشف لغز الكتاب الذى يحمل اسم "تحقيق".



فهمي وعائلته فى مدينة بيروت



فهمي والسعيد



كريم فهمي وسط الثلوج

تحقيق مكون من 12 حلقة وهو من أعمال watch it الأصلية، وينتمى لنوعية أعمال الاثارة والغموض وتعتمد أحداثه على لغز يبحث أبطاله عن حل له، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.