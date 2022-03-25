"رحل النهار" أفضل عرض بمهرجان أيام الشارقة المسرحية وبدور محمد أفضل ممثلة

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان أيام الشارقة المسرحية فعاليات دورته الحادية والثلاثين بتوزيع الجوائز فى قصر الثقافة، وقام الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمى نائب حاكم الشارقة بمنح المسرحيين جوائزهم فى كل فروع العمل المسرحي.

فى بداية حفل الختام صعدت رئيس لجنة التحكيم الفنانة الكويتية أسمهان توفيق وقرأت بيان لجنة التحكيم وتوصيات أعضاء اللجنة والتى كان منها العمل على أدوات الممثل بدراسة متأنية لعلم الصوتيات، وأن الاقتباس أمر مشروع ولكن لابد من الإضافة الابداعية وليس الاستنساخ فقط، ولاحظت اللجنة لجنوح بعض المخرجين للشكل أكثر من المضمون وتتمنى مستقبلا تكامل وتوازن العنصرين .

وشارك فى إعلان الجوائز كل أعضاء لجنة التحكيم ومنهم الدكتور مدحت الكاشف من مصر، ومحمد الحر من المغرب وابراهيم نوال من الجزائر، ووليد الزعابى من الامارات، وأعلن فى بداية حفل الختام جائزة الشارقة للتأليف المسرحى، وفاز بها أسامة بن زايد من سلطنة عمان " اللعب على حافة الشطرنج " والجائزة الثانية بدر سعيد الحمدانى عن نصه " فراشات "، والثالثة لياسر بن يحيى من السعودية عن نص " اسطورة المقام ".