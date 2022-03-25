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شكرا لقرائتكم خبر عن "رحل النهار" أفضل عرض بمهرجان أيام الشارقة المسرحية وبدور محمد أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان أيام الشارقة المسرحية فعاليات دورته الحادية والثلاثين بتوزيع الجوائز فى قصر الثقافة، وقام الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمى نائب حاكم الشارقة بمنح المسرحيين جوائزهم فى كل فروع العمل المسرحي.
فى بداية حفل الختام صعدت رئيس لجنة التحكيم الفنانة الكويتية أسمهان توفيق وقرأت بيان لجنة التحكيم وتوصيات أعضاء اللجنة والتى كان منها العمل على أدوات الممثل بدراسة متأنية لعلم الصوتيات، وأن الاقتباس أمر مشروع ولكن لابد من الإضافة الابداعية وليس الاستنساخ فقط، ولاحظت اللجنة لجنوح بعض المخرجين للشكل أكثر من المضمون وتتمنى مستقبلا تكامل وتوازن العنصرين .
وشارك فى إعلان الجوائز كل أعضاء لجنة التحكيم ومنهم الدكتور مدحت الكاشف من مصر، ومحمد الحر من المغرب وابراهيم نوال من الجزائر، ووليد الزعابى من الامارات، وأعلن فى بداية حفل الختام جائزة الشارقة للتأليف المسرحى، وفاز بها أسامة بن زايد من سلطنة عمان " اللعب على حافة الشطرنج " والجائزة الثانية بدر سعيد الحمدانى عن نصه " فراشات "، والثالثة لياسر بن يحيى من السعودية عن نص " اسطورة المقام ".
أما جوائز العروض المسرحية ففازت بها بسمة مبارك كأفضل ماكياج، وأفصل إزياء فاز بها الفنان محمد العامرى عن مسرحية " رحل النهار "، وفاز بجائزة أفضل إضاءة ماجد المعينى، وجائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية فاز بها الفنان ابراهيم، وفاز وليد عمران بجائزة إفصل ديكور عن مسرحية " رحل النهار "، إما جائزة أفضل ممثلة واعدة فازت بها أمنة فهد عيسى عن مسرحية " غرب "، وفاز بجائزة أفضل تمثيل دور ثانى نساء عبير الجاسمى عن مسرحية " سجن القردان ".
أما أفضل تمثيل نسائى دور أول فازت بها الفنانة بدور محمد عن مسرحية " رحل النهار "، وفاز بجائزة أفضل ممثل عبيد البلوشى، وفاز أفضل تمثيل رجالى دور ثانى الفنان خليفة، وافضل تمثيل رجالى دور أول فاز بها الفنان جمال السميطى عن مسرحية " سجن القردان "، جائزة الفنان المسرحى من خارج الدولة فاز بها مهند كريم، أما جائزة التأليف المسرحى ففاز بها الفنان اسماعيل عبد الله عن نص مسرحية " شوارع خلفية " ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفنان حسن رجب عن مسرحية " أشوفك "، وفاز بجائزة أفضل اخراج محمد العامرى عن مسرحية " رحل النهار "، أما جائزة أفضل عرض متكامل لمسرحية " رحل النهار " للمخرج محمد العامرى وتأليف اسماعيل عبد الله .