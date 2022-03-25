شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حسن ضيفة شرف مسلسل "ملف سرى" وتجسد شخصية خطيبة هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة رحمة حسن من تصوير مشاهدها في مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تشارك في العمل كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد بالحلقات الأولى، من خلال شخصية خطيبة هانى سلامة، التي يتم قتلها في ظروف غامضة بسبب تصديه لعمليات فساد كبرى.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث "ملف سرى" المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

وكان آخر أعمال رحمة حسن حكاية "غرام بانتظام" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين والذى وعرض على قناة ON، والحكاية بطولة شريف سلامة، رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وإخراج رامى رزق الله.