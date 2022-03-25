شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مهرجان أيام الشارقة المسرحية وتوزيع جوائز دورته الواحدة والثلاثين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم مهرجان أيام الشارقة المسرحية دورته الواحدة والثلاثين اليوم الجمعة 25 مارس ، ويشهد حفل الختام توزيع جوائز التمثيل والاخراج وكل عناصر العرض المسرحي ، ويسلم الجوائز للفائزين الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، بحضور الفنان أحمد ابو رحيمة مدير الايام .

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.