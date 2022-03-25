بالصور| بوكيه ورد واستعدادات شام الذهبي لحفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، مساء اليوم الجمعة 25 مارس، بحفل زفافها على الشاب أحمد هلال، والمُقام في أحد الفنادق في القاهرة الكبرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف، من بينها أثناء قيامها بتصفيف الشعر ووضع المكياج، وشكل الغرفة التي تشهد التجهيزات في الفندق، والتي تم تزيينها بوضع صورًا لشام وعريسها.

وكانت عدسة "الخليج 365" قد التقطت صورا لتجهيزات الحفل، قبل ساعات قليلة من استقبال العروسين والضيوف.

شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".

واحتفلت شام الذهبي، مساء الأحد الماضي، بعقد قرانها، بحضور والدها المنتج أيمن الذهبي، ووالدتها أصالة نصر وزوجها فائق حسن، وعدد من الأصدقاء والداعية مصطفى حسني.