الصور الأولى من استعدادات حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تحتفل مساء اليوم الجمعة 25 مارس، الفنانة أصالة بزفاف ابنتها شام الذهبي، في حفل كبير يُقام في أحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

ورصدت عدسة "الخليج 365" صور تجهيزات الحفل، قبل ساعات قليلة من استقبال العروسين والضيوف.

كانت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، نشرت صورا من عقد قرانها الذي تم يوم الأحد الماضي 20 مارس الجاري.

وعلّقت ابنة أصالة على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "الآن يمكنني أن ادعوك جوزي".

واحتفلت شام الذهبي، مساء الأحد الماضي، بعقد قرانها، بحضور والدها المنتج أيمن الذهبي، ووالدتها أصالة نصر وزوجها فائق حسن، وعدد من الأصدقاء والداعية مصطفى حسني.