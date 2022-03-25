محمود العسيلي يكشف توقعاته حول مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمود العسيلي، عن تطلعاته حول مباراة مصر والسنغال، التي تقام اليوم الجمعة في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وكتب العسيلي، عبر حسابه على"تويتر": "بطل أوروبا طلع برا.. عقبال بطل إفريقيا، مصر والسنغال".

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:30 مساء في ستاد القاهرة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر، بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجرى مباريات الذهاب اليوم الجمعة في مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.