خاص| ماذا قالت شيماء يونس عن توقعاتها لمباراة مصر والسنغال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة شيماء يونس، عن توقعاتها لمباراة مصر والسنغال، التي تقام اليوم الجمعة في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وقالت شيماء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله هنكسب 2/1، ونقدر نتخطى أول خطوة نحو كأس العالم، وتكمل الخطوة التانية في السنغال".

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:30 مساء في استاد القاهرة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجرى مباريات الذهاب اليوم الجمعة في مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.

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