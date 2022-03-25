مظاهر التغيّر المناخي.. الطيور تضع البيضَ قبل أوانه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 4:03 مساءً

لا يوفّر التغير المناخي أحدا من تداعياته التي تهدّد مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، من حيوانات وبشر وحجر.

في هذا الاطار، أعلنت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت سابق لأوانه بأميركا الشمالية بسبب تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان.

ما يُعتبر دليلًا اضافيا على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقلب عادات الحياة البرية رأساً على عقب.

وفي الدراسة المنشورة، الجمعة، بدورية علم البيئة الحيوانية، ذكر الباحثون أنه من بين 72 سلالة طيور جرى فحصها في أنحاء شيكاجو وضع ثلثها تقريباً البيض قبل موعده بنحو 25 يوماً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل مئة عام، وتشمل السلالات المتأثرة حمام الحداد وطائر العاسوق الأمريكي وباز كوبر.

غير أنّ العلماء لم يجدوا حتى الآن أي سمات مشتركة واضحة بين هذه السلالات مثل الحجم أو وضع الهجرة قد تفسر تغير موعد وضع البيض.

لكن جون باتس المشرف على قسم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو وقائد فريق البحث، قال إن “غالبية الطيور التي درسناها تتغذى على الحشرات التي تغير سلوكها الموسمي بدورها بفعل المناخ”،مشيرا الى انّ دورات حياة النباتات والحيوانات تتأثر بتغير المناخ والاضطرابات الموسمية مسألة أصبحت أكثر أولوية وأهمية في أذهان الناس.

ويعتقد علماء أن تلك التغيرات قد تكون ضمن أسباب كثيرة للانخفاض الحاد في عدد الطيور منذ السبعينيات، إذ كشفت دراسة في دورية ساينس عام 2019 أن الولايات المتحدة وكندا فقدتا قرابة ثلث الطيور بهما أو نحو ثلاثة ملايين طائر.

وتتقاطع نتائج هذه الدراسة مع ما توصّلت له دراسات مماثلة أجريت في العقود الماضية في المملكة المتحدة واكتشفت أيضاً أن وضع الطيور للبيض كان يتم قبل أوانه جنباً إلى جنب مع التغيرات المسجلة في موسم الزراعة.