شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حرق.. 3 دقائق من Peaky Blinders قبل 48 ساعة على الحلقة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات Peaky Blinders، مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق، ضم الكثير من المشاهد الشهيرة للسلسلة منذ الموسم الأول وحتى الموسم الماضي، لإشعال حماس الجمهور قبل طرح الحلقة الجديدة من الموسم السادس والأخير والمقرر لها يوم الأحد المقبل عبر الإذاعة البريطانية BBC.

وحصلت أول 3 حلقات من الموسم السادس للمسلسل على تقييم %100 من قبل 14 ناقدا عالميا، و%95 من قبل 60 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، على ان تطرح الحلقة الرابعة من المسلسل يوم 20 مارس الجارى، على شبكة BBC.

كما أعلن موقع "nme" أنه من المقرر أن يتم عرض إنتاج مسرحي جديد مستوحى من مسلسل Peaky Blinders خلال العام الجارى 2022، دون تحديد موعد محدد بعد.

ووفقًا لما نشر على موقع بي بي سي نيوز، تمت كتابة مسرحية بـ عنوان Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby للمسرح، من قبل مؤلف المسلسل الشهير ستيفن نايت جنبًا إلى جنب مع شركة Rambert للرقص الذين سيقومون بالعرض.

ومن المقرر افتتاح العرض الجديد في برمنجهام هيبودروم في 27 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تتبع مواعيد لندن جولة أوسع في المملكة المتحدة في خلال عام 2023