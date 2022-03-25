شكرا لقرائتكم خبر عن الفيشاوى يشارك جمهوره تمارينه فى "الجيم" وقراءته فى كتاب عن "السحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد الفيشاوى عبر حسابه على "انستجرام"، مجموعة من الصور، أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث كان يؤدى بعض التمارينات الخاصة باللياقة البدنية، وأيضا بعض التدريبات الخاصة برياضة "البوكسينج"، كذلك نشر الفيشاوى، صورا أثناء قراءاته لكتاب عن فنون السحر والألعاب السحرية.



احمد الفيشاوى (1)



احمد الفيشاوى (2)



احمد الفيشاوى (3)

وعاش الفيشاوى فترة صعبة خلال الفترة الماضية سواء بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل، أو مع إجراء والدته عملية جراحية فى الثدى بسبب ورم فيه، قبل أن يعود إلى حياته بصورة طبيعية، مع تركيزه على ممارسة الرياضة.



احمد الفيشاوى (4)



احمد الفيشاوى (5)



احمد الفيشاوى (6)

وتأتى تلك الصور بمثابة استمرار لنية الفيشاوى لممارسة الرياضة بشكل مكثف، حيث سبق ونشر قبل أيام صور من داخل الجيم، كان يتدرب فيها على الملاكمة والبوكسينج.



احمد الفيشاوى (7)



احمد الفيشاوى (8)



احمد الفيشاوى (9)



احمد الفيشاوى (10)

ويشارك أحمد الفيشاوى في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، والمقرر عرضه في صيف 2022، والذى يشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد.