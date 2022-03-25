شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يوثق رحلته إلى السعودية وحفلته بموسم الرياض: شكرا لحسن الضيافة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثق النجم محمد حماقى، تفاصيل رحلته إلى الرياض فى المملكة العربية السعودية، حتى إحياء حفلته الغناء، أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية، معربا عن سعادته بالحضو الجماهيرى الكبير.

ونشر حماقى، عبر حسابه الرسمى على تويتر، فيديو منذ مغادرته مصر وحتى وصوله للرياض وإحياء الحفل، صحبه بتعليق: "هذا من أجل الحشد والجماهير، من أجل المشاعر، من أجل حسن الضيافة، لكل المتعة التى حظينا بها.. شكرا الرياض".

وأحيا النجم محمد حماقى حفلا موسيقيا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" موجها التهنئة للشعب السعودى بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم، وطالبهم بالدعاء للمنتخب المصرى فى مباراتهم مع السنغال.

وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وقدم حماقى عددا كبيرا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين، أبرزها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، ومن أغانى ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلمونى"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" وغيرها.







حماقى فى حفل الرياض



حماقي مع الجمهور