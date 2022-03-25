شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامى بالشيخ زايد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيع جثمان الفنان أحمد حلاوة غدا السبت بعد صلاة الظهر من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد والتى وافته المنية بعد صراع كبير مع المرض.

وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

وجاء تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة، بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أول أمس، والتى قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة، وأضافت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعو له".

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.