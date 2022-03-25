شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر بالجلابية وفتحى عبد الوهاب بـ"العمة والقفطان" فى كواليس جزيرة غمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء عامر، عن صورة جمعتها مع النجم فتحى عبد الوهاب، من كواليس تصوير مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث ظهرت مرتدية جلابية فلاحى سوداء، بينما ظهر عبد الوهاب مرتديا "العمة والجلابية والقفطان".

ونشرت وفاء، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "جزيرة غمام مع ممثل من أهم زملاء الفن الجميل فتحى عبد الوهاب".



وفاء عامر

وسبق وكشف المؤلف عبد الرحيم كمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى أم سى، أن مسلسل "جزيرة غمام" الذى يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، ويعرض على قناة الحياة، سيكون شيق للجمهور طوال أيام شهر رمضان، لأن العمل يتحدث عن مصر ولكن بشكل خيالى، وأقرب للحكاية الشعبية لافتاً إلى أنها خيالية ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار عبد الرحيم كمال أن المسلسل والحبكة الدرامية من خياله فهى عبارة عن قرية صعيدية موجودة على البحر الأحمر وتحتوى على العديد من الأفكار متمنياً أن تصل للجمهور، فالمباراة ستكون بين المتفرج والدراما.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.