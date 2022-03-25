شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة يلحق بصديق عمره هادى الجيار وهذا ما قاله عنه قبل وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى ظهر اليوم الجمعة الفنان القدير أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض اذ أصيب بفيروس كورونا في فبراير الماضي، وتعرضه لمضاعفات كبيرة تسببت في دهور حالته الصحية، ونقله إلى المستشفى حتى دخل في غيبوبة تامة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

ويأتي رحيل أحمد حلاوة، ليلحق بصديق عمره الفنان هادى الجيار بعد عامين تقريباً من وفاته، حيث رحل الجيار عن عالمنا في شهر يناير من عام 2020، والمفارقة أن سبب الوفاة للاثنين واحد وهو فيروس كورنا، اذ توفى هادى الجيار بعد معاناته من آثار الإصابة بالفيروس مما استدعى نقله مؤخراً لأحد مستشفيات العزل بالقاهرة ورحل داخل المستشفى.

وتحدث أحمد حلاوة عن الراحل هادى الجيار في آخر ظهور له خلال برنامج "واحد من الناس" مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، وقال أنه تأثر كثيرا بوفاة هادى الجيار لأنه صديق طفولة في حى باب الشعرية، هو وصديقهما محمد بشارى.

واضاف حلاوة:"كنا نشترك في فريق تمثيل في مبرة طلعت حرب في العباسية، والجيار رحمه الله هو من الشخصيات الجدعة جدًا، واثناء تصوير الاختيار قالى يا احمد انا لو جاتلى كرونا مش هقوم منها وبالفعل لاقيته بعدها بكام يوم بيتصل بى ويقولى يا احمد انا جاتلى كرونا وبعدها بكام يوم توفى فعلا.

وشارك أحمد حلاوة في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك أيضاً في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.