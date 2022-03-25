كتب امير فتحي في الجمعة 25 مارس 2022 05:43 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها منذ قليل عن وفاة الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا .
فجاء في بيان النقابة : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة ” .
وتابع : ” ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .
وكانت قد شهدت الحالة الصحية للفنان الراحل أحمد حلاوة تدهورا خلال الساعات الماضية .. كما وصف الأطباء وضعه بالخطير للغاية .
وهو ما استدعى نقلة إلى غرفة العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز تنفس صناعي وفقا لما صرحت به إبنته ” هبة حلاوة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان ” أحمد حلاوة ” بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.