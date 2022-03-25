وفاة الفنان ” أحمد حلاوة ” بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الجمعة 25 مارس 2022 05:43 مساءً - أعلنت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها منذ قليل عن وفاة الفنان المصري ” أحمد حلاوة ” عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا .

فجاء في بيان النقابة : ” بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة ” .

وتابع : ” ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وكانت قد شهدت الحالة الصحية للفنان الراحل أحمد حلاوة تدهورا خلال الساعات الماضية .. كما وصف الأطباء وضعه بالخطير للغاية .

وهو ما استدعى نقلة إلى غرفة العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة ووضعه على جهاز تنفس صناعي وفقا لما صرحت به إبنته ” هبة حلاوة ” .