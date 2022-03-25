كيت هدسون تحارب الجوع.. “عبر المسافات”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الممثلة والمؤلفة وعارضة الأزياء الأميركية كيت هدسون حملة بعنوان “عبر المسافات” من خلال صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” التي تضم أكثر من 12 مليون متابع.

وتستهدف الحملة محاربة الجوع بتقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأجرت كيت هدسون اتصالاً مع مسؤولة برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة التي شرحت ما يقوم به البرنامج عبر السفر إلى 13 دولة تعاني من صراعات أو نزاعات، لمساعدتها في تحقيق الأمن الغذائي للعائلات.

وأوضحت “هدسون” أنه من بين 690 مليون شخص تستهدفهم الحملة، تم الوصول إلى 100 مليون. وذكر موقع The Things الكندي تأكيد هدسون بأن البرنامج يستهدف إعداد المجتمعات لتصبح مكتفية ذاتياً.