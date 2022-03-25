ميرا مخايل تحقق مليون مشاهدة بـ”قوّيني” .. “محبّتكن هي كل شي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية الفنانة اللبنانية ميرا مخايل الجديدة “قوّيني” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وحصدت أغنية “قوّيني” رواجًا واسعًا لما تحمله من رسالة إجتماعية بارزة، إذ استعرضت ميرا من خلال كليب الأغنية معاناة الأمهات في تربية أطفالهن وتحديدًا الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، الذين يواجهون صعوبات في التعلم ويعانون من مشاكل التنمر وتأثيره عليهم.

ميرا عبّرت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية وبتفاعل الجمهور معها وقالت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”: “بيكفيني إنو وصلت لمليون قلب من قلوبكن محبّتكن هي كل شي”.

أغنية “قوّيني” من كلمات أحمد غانم وألحان أحمد بركات وتوزيع Koko B وقد تم تسجيلها وتصويرها في لبنان تحت إشراف جوزيف نصار.

يذكر أن أغنية “قوّيني” هي الثانية التي تطرحها ميرا مخايل بعد عودتها إلى الساحة الفنية قبل أشهر من خلال أغنية “جننتا”، وقد أطلقت العمل على جميع المواقع الموسيقية وقناتها في موقع “يوتيوب”، في تعاون جديد يجمعها مع شركة “Believe Arabia” المتخصصة بالتوزيع الموسيقي الرقمي، والتي تضم نخبة من أهم الفنانين العرب والأجانب.