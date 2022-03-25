لا ترضى لنفسها إلاّ القمّة.. سعاد عبدالله تناطح السحاب في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلم عامرة (سعاد عبدلله) وطموحها أشبه بناطحة سحاب، لايمكن لشيء أن يقف في طريق ما تصبو إليه، ولا ترتضي لنفسها مكاناً إلا القمّة، مع رحلة صعود ونجاح مليئة بالصعوبات والمشاق والتحدي والإلهام، في الدراما الخليجية “ناطحة سحاب” على “MBC دراما” و”شاهد VIP” في رمضان.

بطولة: سعاد عبدالله، نور، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، فهد العبدالمحسن، فخرية خميس، جود عزيز، شيماء علي، روان علي، ونخبه من نجوم ونجمات الخليج. إخراج عيسى ذياب.

نور: يحمل اسم العمل رمزية كبيرة وأقدم دوراً يعكس مرحلة معينة في حياة نمط من النساء

توضح نور بدايةً أن اسم العمل يحمل رمزية كبيرة، فهو يعبّر عن شخصية عامرة التي تناطح السحاب بما تملكه من قوة وأمل ودافع ورغبة في الاستمرار وثقة كبيرة بالنفس وغير ذلك من الصفات. وتضيف حول شخصيتها في المسلسل: “أقدم دور راوية، شقيقة عامرة الأصغر سناً، وهي امرأة متحضرة، سافرت كثيراً واطّلعت على مجتمعات مختلفة وقابلت جنسيات أخرى.” وحول طبيعة علاقتها بـ عامرة، توضح نور: “تنظر راوية إلى عامرة باحترام وتقدير كبيريْن فـعامرة شقيقتها الكبرى لذا تعتبرها بمثابة والدتها. من جانب آخر تحاول راوية أن تكسب رضا زوجها باستمرار وتتّبع أسلوباً خاصاً بها في ذلك.” وتختم نور: “تقدم راوية صورة عن المرأة تعكس مرحلة في حياة نمط معين من النساء، لناحية المعاناة التي يعشنها، فهل تجدن من يقف إلى جانبهنّ في تلك المرحلة؟”

حسين المهدي: أنقصت وزني 7 كغ لتقديم شخصية رافد

يصف حسين المهدي الدور الذي يقدمه بقوله: “أقدم شخصية رافد التي جذبتني بشدة وتفاعلت معها منذ أن قرأت العمل لأول مرة، وقررت أن أقدمها بطريقتي.” ويضيف المهدي: “للشخصية جوانب جسدية، ترتبط بكون رافد بطل في سباقات الرالي، لذا فقد تطلب مني هذا الأمر إنقاص وزني حوالي 7 كغ قبل البدء بالتصوير كي أستطيع تقمّص الشخصية وتقديمها بشكلٍ سليم.” وحول علاقة رافد بـ عامرة، يقول المهدي: “تجد عامرة في رافد شخصاً مفيداً لها من الناحية العملية، لذا تجمعها به علاقة المصلحة في البداية، ولكن مع الوقت تشعر تجاهه بالعطف والألفة وتتطوّر لديها مشاعر الأمومة تجاهه، وهو بدوره يبادلها الودّ ويشعر تجاهها بمشاعر الابن سيما وأنه فاقد لوالدته.” وحول علاقته بباقي الشخصيات في العمل، يوضح المهدي: “تجمع رافد علاقة حب طاهر وعفيف بـ غزلان. أما منّان (يعقوب عبدالله) فتجمعه به علاقة صداقة وأخوة قوية جداً.”

يعقوب عبدالله: أقدم دور منّان ذراع عامرة الأيمن وهو بمثابة ابنها الوفي وصمام الأمان

يشدّد بدايةً يعقوب عبدالله على أهمية مسلسل “ناطحة سحاب” بالنسبة له، إضافةً إلى حرصه على القوقوف أمام النجمة الكبيرة سعاد عبدالله، لذا فقد تفرّغ بالكامل لتأدية دور منّان هذا العام، مكتفياً بمسلسلٍ واحد خلال الموسم الرمضاني، ويضيف يعقوب عبدالله: “أقدّم دور منّان الموظف في شركة السيدة عامرة (سعاد عبدالله)، وهو بمثابة ابن لها، يكنّ لها أصدق مشاعر الوفاء، فضلاً عن كونه وكيل أعمالها الذي تعتمد عليه في كل الأمور، لذا فهو الذراع الأيمن والصديق الحقيقي والابن البار وصمّام الأمان إن جاز التعبير” ويستطرد يعقوب: “تعلّم منان العِبَر من حياته وتجاربه والظروف التي مرّ بها، لذا ستتعاطف الناس معه، وعلى الرغم من المشاكل التي تواجهه نراه يحافظ على نقائه وطيبته ومنطقه السليم في التعامل مع الأمور.” ويختم يعقوب عبدالله: “هناك مبدأ يعيش من أجله منّان وهو الوفاء، وبالتالي الحفاظ على عامرة وحمايتها ودعمها، فالكون لديه في كفّة وعامرة في كفّة ثانية.”

شيماء علي: أقدم دور سمر أخت عامرة التي تغار منها وتحسدها على ثروتها

تقدم شيماء علي دور سمر شقيقة عامرة الصغرى، وتصف الشخصية بقولها: “سمر هي الأخت الصغرى لكل من عامرة وراوية، وهي إنسانة مادية ومبذّرة ولا تستطيع التحكم بإنفاقها للمال. وعلى الرغم من حبها الشديد للنقود غير أنها غير قادرةٍ على الحفاظ عليها، فضلاً عن كونها تنظر إلى شقيقتها عامرة بعين الحسد، فهي تغار من نجاح أختها وثرائها، أما هي فقد أنفقت المال الذي ورثته على التسوق والملابس والذهب والماركات وما شابه.” وتستطرد: “علاقتها بشقيقاتها جيدة للغاية، ولكن الجانب الأناني لديها من حيث حبها الشديد للمال يخلق لديها حساسية وغيرة تجاه كل من يملك المال بما في ذلك شقيقتها عامرة.”

فهد العبدالمحسن: ألعب دور خلدون صاحب السلطة والنفوذ والحضور والقدرة على التحكم بالآخرين

يقدم فهد العبدالمحسن شخصية خلدون، التي يصفها بأنها تمثل إضافة هامة له في مسيرته المهنية، ويضيف: “خلدون شخصية جدلية مستفزّة إلى حد ما، لديه حيوية كبيرة لذا فهو خارج عن المألوف، كما أن لديه جوانب جدلية في حياته أهمها الجانب الأسري الذي نجده مختلفاً لديه عن الجانب المهني ولا سيّما في كيفية تعامله مع محيطه، فتعاطيه مع أفراد أسرته يختلف كلياً عن تعاطيه مع الأشخاص الذين يعمل معهم.” ويختم العبدالمحسن: “تمر شخصية خلدون بكثير من المنعطفات والمطبّات والتجارب، فهو شخص صاحب نفوذ ويمتلك سطوة وسلطة على الآخرين، لذا فهو مؤثر على كل من حوله.”

روان علي: أحب منّان وأقرر الدفاع عن حبّي في وجه الظروف الصعبة

تصف روان علي دورها في العمل بالقول: “أقدم شخصية الفتاة الطيبة والخلوقة التي تقع في حب منّان وهو شخص عصامي ومحترم ولكنه غير ثري من الناحية المادية، الأمر الذي لا يروق لخالها خلدون صاحب المال والنفوذ والمتحكم في حياتها وقراراتها، لذا يعتزم تزويجها من رجل ثري ينتمي إلى طبقة اجتماعية راقية، فتقرر هي المواجهة والدفاع عن حبّها حتى النهاية”.