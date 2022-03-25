شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس وصلاح عبد الله والنبوى وكرارة ينعون حلاوة: ستظل سيرتك عطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب النجم الكبير صلاح عبد الله، فى تغريده عبر حسابه على موقع "تويتر": "المبدعون الرائعون لايرحلون، وانت يا حبيبي لن ترحل وستبقى دوماً بيننا بسيرتك العِطرة، بتاريخك الفني العظيم وطيبة قلبك وحلاوة روحك وخفة ظلك وحبك الصادق لكل من كان حولك، أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الكبير الدكتور".



صلاح عبد الله

ونعته أيضا الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "مع السلامة يا عبقرى، يا أستاذ يا مبدع يا جميل، يا صاحب الطعم والأداء المتفرد مهما تنوعت أدوارك، يا دمث يا خلوق يا محبوب، والله إن القلب ينزف حزنا على غيابك، ولكن الجنة أولى بك، فى رحاب الرحمن يا حبيبى".



إسعاد يونس

كما نعاه أيضا الفنان خالد النبوي، الذى قال عبر حسابه على تويتر: "البقاء لله.. خالص العزاء فى وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة، اللهم ارحمه رحمة واسعة وألهم أهله الصبر"، كذلك النجم أمير كرارة، الذى قال: "البقاء لله الفنان الكبير أحمد حلاوة.. رحمة الله عليه".



خالد النبوي

وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.



أمير كرارة

وجاء تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة، بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أول أمس، والتى قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة، وأضافت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعو له".

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.