شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سوسن بدر وصفاء الطوخى ونيرمين الفقى ووفاء صادق بكواليس "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة القديرة سوسن بدر، عن صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "أبو العروسة" الذى يعرض حاليا عبر قناتى dmc وdmc دراما، جمعتها مع الفنانات صفاء الطوخى ووفاء صادق ونيرمين الفقي، مشيرة إلى أنهن صاحبات العمر وهوانم المسلسل، ونشرت سوسن، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أحلى صحبة عُمر.. هوانم أبو العروسة".



سوسن بدر

ويعرض مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث من السبت إلى الأربعاء عبر قناة dmc في تمام الثامنة مساء، ويعاد 2 صباحا و 12:30 ظهرا، وعبر قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، و8 صباحا و4 عصرًا.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء.