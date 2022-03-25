شكرا لقرائتكم خبر عن السقا والحلفاوى والسعدنى ودرة ينعون أحمد حلاوة: ممثل كبير صاحب حضور مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعى الفنان الدكتور أحمد حلاوة، الذى وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعين له بالرحمة والمغفرة، حيث كتب النجم أحمد السقا، فى تغريده عبر حسابه على موقع "تويتر"، "ربنا يرحمه ويغفر له الفنان القدير أحمد حلاوة".

ونعاه أيضا الفنان القدير نبيل الحلفاوى، قائلا: "رحم الله الزميل الفنان أحمد حلاوة، كان له حضورا مميزا، أجاد في مختلف نوعيات الشخصيات التي جسدها، أسكنه الله فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته ومحبيه"، بينما قال الفنان أحمد السعدني: "الله يرحم الدكتور أحمد حلاوة ويسكنه فسيح جناته، راجل محترم وطيب وممثل كبير وأستاذ فاضل، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون".



السقا

فيما قالت النجمة التونسية درة، ناعية الفنان الراحل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله على الفنان أحمد حلاوة، تعازي لكل محبينه وأهله".



أحمد السعدني



نبيل الحلفاوي

وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.



درة

وجاء تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة، بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أول أمس، والتى قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة، وأضافت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعو له".

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.