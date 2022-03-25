شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا أحمد حلاوة.. كورونا يُلحق الفنان الراحل بأحبابه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّب الموت الفنان أحمد حلاوة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، الراحل امتلك تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته نجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

تأثر الفنان أحمد حلاوة بوفاة هادى الجيار بكورونا العام الماضى، لكن أوجاعه زادت برحيل مقربين له، وحكى حلاوة: "بعد هادي الجيار ما مات أخويا وأختى ماتوا كورونا ، وأنا ما بحبش النعى على السوشيال ميديا محبتش حد يقولى البقية فى حياتك كفاية الناس مشغولة بهمها"، وبعد أشهر لحق بهم حلاوة عقب إصابته بالفيروس.