شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد يحيى حفلا غنائيا فى الكويت.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الخليجى عبد الله الرويشد، حفلاً غنائيًا في الكويت، مساء اليوم الجمعة، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الخليجية القديمة والجديدة، ويأتي هذا الحفل بعد أن أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في مهرجان فبراير الكويت يوم 18 مارس الماضى وشاركه بالحفل مطرف المطرف.

وكان المطرب الخليجى عبد الله الرويشد طرح أغنيتين ببداية العام بطريقة "أوديو -فيديو" معا، حيث أصدر الأغنيتين مصورتين بطريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان"كل ما غفت عينى" من كلمات الشاعر فهد العيبان، وألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى إخراجها المخرج خالد الرفاعي، وتقول كلمات الأغنية:

كل غفت عيني تهيالي.. ملامح وجهك المسروقة من الضي.. اعذر الناس لا شافوني لحالي تشمت بي ولا ما تشمت بي.. وش اللي راح مني وش تبقالي.. حبيبت خاطري لو تسمحيلي اشوي.. ابسمح كل ذكرى مرت فبالي.. عشان انساك هذا اللي طلع في ايدي.. ترى للحين احبك و يتروالي.. لو اخليك ماراح يتغير شي.. ابي افهم انا وياك شتالي .. انا ماعادني لهلي ولاني لي

أما الأغنية الثانية فعنوانها "ما تدري"، هي من كلمات الشاعر احمد الصانع، الحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها المخرج بسام ترك، وتقول كلماتها: يا كثر ما كنت أحبك، وإنت ماتدري .. أشتاق، أوله عليك~وأكتِم أسراري.. مابيك تدري بغلاك، وينكشف أمري .. حلاته إنّي عشقتك، وإنت مو داري، ساعات أزعل عليك وينكسر صبري.. وساعات أخطي بحقّك وأنزف أعذاري !.. مابيك تدري بغلاك وينكشف أمري.. مرتاح ~ إنّي أحبك ، وإنت مو داري .

من جانبه، توجه عبد الرويشد بالشكر إلى جمهوره مؤكدا حرصه المستمر ان يقدم لهم كل فترة ما هو جديد غنائياً وموسيقياً سواء في صورة ألبومات أو أغاني منفردة، مضيفا: "هذه المرة احببت أن يكونا العملين مصورين حتى تصل معاني الكلمات واللحن بطريقة أوجز وأعمق، ويعيش المشاهد والمستمع سويا الحالة التي قدمتها في الكليبين على طريقتهم.